23 декабря 2025 в 11:56

Арестович раскрыл, почему Киев не уберет стремление в НАТО из конституции

Арестович: Киев оставит пункт о НАТО в конституции из-за боязни националистов

Алексей Арестович Алексей Арестович Фото: t.me/O_Arestovich_official
Киев оставит в конституции пункт о стремлении Украины в НАТО, так как боится националистов и общественного мнения, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала. Он обратил внимание, что ни одна другая страна, вступившая в НАТО, не имела подобного пункта в своем основном законе.

Да, боятся [общественного мнения и националистов]. Потому что вступление в НАТО не нужно в конституции. Ни одна страна, вступавшая в НАТО и являющаяся членом НАТО, не имела этого в конституции. Тем не менее, они вступили. Мы имеем — но не вступаем, — отметил Арестович.

По его мнению, вычеркнуть этот пункт из конституции — это «значит попасть под обратный политический каток», который приведет к сильному удару по имиджу действующей власти. Он добавил, что положение о стремлении в НАТО сидит как «бельмо», когда сам Альянс заявляет, что Украины «в нем никогда не будет».

Ранее Арестович заявлял, что на Украине запущен процесс смены власти. Он полагает, что текущие коррупционные скандалы являются частью плана по отстранению украинского президента Владимира Зеленского от должности. По его мнению, ведущую роль в транзите власти должен сыграть парламент, после чего начнется подготовка к выборам для легитимизации мирных переговоров с Россией.

