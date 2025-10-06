Рак, суды, драки, телемагия: где сейчас экстрасенс Анатолий Кашпировский

Психотерапевта и экстрасенса Анатолия Кашпировского экстренно госпитализировали в Москве после резкого ухудшения состояния на фоне онкологического заболевания, пишет Telegram-канал Baza. Что об этом известно, в какие скандалы попадал Кашпировский, где он сейчас?

Правда ли, что у Кашпировского рак

По данным источника канала, 86-летнему телепату требуется очередной курс лучевой терапии, ближайшие недели он будет проходить лечение.

«Он сейчас в санатории, разговаривать не может», — рассказали в окружении Кашпировского.

Baza также утверждает, что Кашпировский пытался вылечить себя сам своими методами, но это не помогло, после чего ситуация со здоровьем резко ухудшилась.

«Телепат долгое время страдал от болей в брюшной полости, но отказывался обращаться к врачам за помощью. Лечился сам. Однако теперь ему резко стало плохо, и пришлось срочно ехать в больницу. В результате диагностики выяснилось, что он сильно запустил онкологическое заболевание», — пишет канал.

Информацию о том, что Кашпировский болен раком, распространили также другие Telegram-каналы. Ее опроверг помощник экстрасенса Сергей.

«У Анатолия Михайловича прекрасное состояние здоровья, у него нет онкологии. Более того, хочу огорчить всех тех, кто написал эту статью. У него даже гриппа нет, даже простуды нет. Ничего. Он абсолютно здоров, находится дома. И сегодня у него очередной еженедельный эфир в его канале, который он делает всегда», — сказал он aif.ru.

Telegram-канал Mash тоже пишет, Кашпировский чувствует себя хорошо и не обращался к услугам медиков.

Анатолий Кашпировский во время сеанса психотерапии, 2005 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Чем известен Кашпировский, где он сейчас

Будущий экстрасенс родился 11 августа 1939 года в Харькове. Кашпировский вел телевизионные передачи, во время которых демонстрировал свои методики снятия боли и лечения различных заболеваний с помощью гипноза и психологического воздействия на зрителей. В советское время его сеансы собирали миллионы телезрителей, а его имя стало символом нетрадиционной медицины в России.

Способности Кашпировского рассматривали на специально созванном форуме в присутствии двух сотен делегатов из десятков стран, по результатам которого были подготовлены ходатайства о присвоении ему Государственной премии СССР и степени доктора медицинских наук. Гипнотизер в 1993 году избирался депутатом Государственной думы от Либерально-демократической партии. Из фракции он вышел в 1995 году.

В 2024 году SHOT писал, что Кашпировский возобновил массовые сеансы. По данным канала, на одну из первых встреч в Москве пришло около 300 человек. Билеты на сеанс продавались по цене от 3,5 до 9 тысяч рублей, индивидуальный прием — за 25 тысяч рублей. Отмечалось, что, помимо этого, Кашпировский зарабатывает с помощью «заряженной» соли, своих фотографий и флешек с песнями. Издание подсчитало, что за четыре дня новых сеансов в столице выручка экстрасенса составила около 6 млн рублей. Телепат также ведет личный канал на YouTube, где проводит прямые эфиры.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru обещал направить обращение в правоохранительные органы в связи с новыми сеансами Кашпировского.

«Я лично напишу обращение в правоохранительные органы, чтобы они навели порядок: какие-то непонятные люди вводят в заблуждение. Просто надо дедушку полечить. [Джо] Байден (экс-президент США. — NEWS.ru) здоровается с призраками, Кашпировский заряжает какие-то вещества», — высказался Милонов.

В какие скандалы попадал Кашпировский

В сентябре 2024 года у Кашпировского, его жены и ассистентов случился конфликт с корреспондентом SHOT, который тогда сообщил, что на него напали.

«Ты по голове хочешь получить или как? Ты что меня снимаешь?» — обратился к корреспонденту Кашпировский.

В 2006 году он тоже попал в скандал с журналистами. Тогда Кашпировский провел несколько массовых бесплатных сеансов в Петропавловске-Камчатском и вызвал протест православных активистов. Телепат был категорически против присутствия корреспондентов на его мероприятиях и не пускал их в зал. Как передавал «Интерфакс», охранники целителя избили сотрудника пресс-службы православной епархии Юрия Перменко и журналистку местной газеты Софию Никитину, она получила сотрясение головного мозга и обратилась в милицию.

Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский после окончания сеанса, 2006 год Фото: Замир Усманов/РИА Новости

В 2018 году в эфире шоу телеведущий Иван Ургант показал изображение кота-экстрасенса, у которого вместо головы было фото Кашпировского. Телемаг не оценил шутку и подал в суд, посчитав, что Первый канал навредил его деловой репутации. Его иск был отклонен. В 2021 году Кашпировский вновь обратился в суд, чтобы запретить СМИ использовать изображение кота-экстрасенса с его головой. Второй иск также не был рассмотрен.

В 2024 году психотерапевту не понравилось заключение ученого-психолингвиста доктора наук Татьяны Черниговской, что его деятельность не является научной. Племянник Кашпировского Юрий Мамаев потребовал от ученого извинений и пригрозил отсудить более миллиона рублей.

Экстрасенс также собирался судиться с православным движением «Сорок сороков». Общественники назвали эзотерика Сатаной, а его зрителей — пособниками дьявола. Кроме того, они сорвали один из сеансов Кашпировского. После этого его помощник Сергей сравнил их с шайкой бандитов.

