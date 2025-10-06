Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем

Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем

Эксперты оценили перспективы российской валюты. Каковы прогнозы, правда ли доллар подскочит до 100 рублей, что с курсами валют сегодня, 6 октября, сколько стоят евро и юань?

Каков курс доллара сегодня, 6 октября

Центробанк установил курс доллара на выходные и понедельник, 4–6 октября, на уровне 81,8969 рубля. Ранее валюта была на отметке 81,0085 рубля. Так, доллар подорожал на 88,84 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар продается за 82,91 рубля, прибавляя 0,6645 (0,81%) на 11:39 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в понедельник, 6 октября

Текущий курс Банка России для евро составляет 96,0525 рубля. В пятницу, 3 октября, валюта стоила 95,3411 рубля. Евро подорожал на 71,14 копейки. На Forex валюта продается за 97,163 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,599 (0,62%) на 11:47 мск.

Юань находится на отметке 11,4165 рубля против прежнего курса — 11,3342 рубля, когда валюта была дешевле на 8,23 копейки. На международном валютном рынке юань торгуется за 11,637 рубля, прибавляя 0,0843 (+0,73%) на 11:48 мск.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правда ли доллар подскочит до 100 рублей, прогнозы

Российская валюта переукреплена, поэтому ожидается ее постепенное ослабление к доллару к концу 2025 года — до 85 рублей, считает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Корнилов. Рублевые инструменты пока сохраняют привлекательность для инвесторов, что поддерживает спрос на российскую валюту, однако в случае дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ интерес к ним будет падать. Более того, объемы продаж валюты со стороны Центробанка сократятся в 2026-м, и к концу года доллар может подскочить до 100–102 рублей, заключил Корнилов.

Курс доллара может достигнуть 88 рублей к концу 2025 года, считают в «БКС Мир инвестиций». По словам старшего персонального брокера компании Вадима Игнатова в эфире программы «Рынки.Утро» на телеканале РБК, текущий курс не учитывает инфляцию. Эксперт ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России, что также негативно отразится на рубле.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман считает, что до конца года курс доллара будет подниматься выше 85 рублей.

«Сдержать рублевое ослабление могли бы, например, растущие цены на нефть или замедление темпов снижения ключевой ставки ЦБ. Однако, на наш взгляд, в течение следующего месяца курсы вновь могут выйти к уровням 12 рублей за юань, выше 85 рублей за доллар и около 100 рублей за евро», — пояснил он.

Доцент РАНХиГС Николай Кульбака уверен, что курс доллара к концу года может остаться на текущем уровне.

«Здесь все зависит от того, как будет вести себя бюджет. Может быть, что доллар останется на прежнем уровне или подскочит. Вилка — от того, что курс останется таким же, как сейчас, до того, что вырастет процентов на 10», — сказал эксперт.

По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмиры Асяевой, сейчас на руку отечественной валюте сыграло изменение конъюнктуры сырьевых рынков, но в перспективе стоит ждать ослабления курса рубля.

«В последние недели мы наблюдаем некоторое восстановление экспортных поступлений за счет стабилизации цен на нефть и газ и выстраивания новых логистических цепочек. Однако в перспективе следующего месяца будут превалировать негативные для рубля факторы, которые носят долгосрочный характер. Среди них — сохранение структурных дисбалансов в экономике, по-прежнему высокий уровень инфляционных ожиданий и геополитическая неопределенность», — уточнила экономист.

Читайте также:

Королевская семья Британии: новости, Гарри унизил Миддлтон ради денег

Наступление ВС РФ на Харьков 6 октября: гора трупов, мясорубка в Купянске

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 октября: где сбои в России