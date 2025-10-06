Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 11:01

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 октября: где сбои в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня, 6 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 6 октября

По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 6 октября, жалобы на проблемы с мобильным интернетом поступают из десятков регионов. Лидером антирейтинга среди операторов оказался МТС — сообщения о сбоях публикуют из Москвы (19%), Подмосковья (11%), Санкт-Петербурга (9%), Краснодарского края (9%), Самарской (9%), Иркутской областей (6%), Приморского края (6%), Ханты-Мансийского автономного округа (6%), Челябинской (4%), Оренбургской (4%), Амурской областей (4%), Чечни (4%), Тюмени (2%), Пермского края (2%), Сахалина (2%), Башкирии (2%).

Согласно данным сайта Downdetector.su, за сутки на МТС поступила 531 жалоба, за последний час — четыре.

Абоненты «МегаФона» (273 обращения за сутки), «Билайна» (214), Т2 (196) и Yota (123) также жалуются на нерабочий мобильный интернет. Сообщения поступают из Москвы, Подмосковья, Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Сахалинской, Новосибирской и Свердловской областей.

Почему не работает мобильный интернет 6 октября

Интернет в российских регионах отключают на фоне угрозы атаки БПЛА в целях обеспечения безопасности населения, гражданских и значимых объектов. Местные власти зачастую предупреждают жителей о возможном понижении качества сигнала в рамках режима «Беспилотная опасность».

Ночью 6 октября угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Ульяновской области.

«В области объявлен режим „беспилотная опасность“, возможно отключение мобильного интернета», — сообщили в приложении МЧС России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 5 октября глава Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об угрозе атаки БПЛА в регионе.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

В Кремле отметили, что меры полностью оправданны в условиях угрозы атаки БПЛА.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Какие сайты работают во время ограничений

Несмотря на ограничения работы мобильных сетей, доступными остаются ресурсы из «белого списка» Минцифры: «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

В ведомстве подчеркнули, что перечень не конечный и будет регулярно пополняться.

Как вернуть плату за мобильные связь и интернет

Пока не существует особого механизма возврата средств за период ограничений, действующих в рамках угрозы атаки БПЛА. Абонент должен самостоятельно зафиксировать сбой и обратиться с соответствующим заявлением к оператору с требованием о возмещении платы.

