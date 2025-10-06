Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 08:00

Мольбы наемников ВСУ и пожар из-за атаки БПЛА: новости СВО к утру 6 октября

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Пожар на объекте в Белгородской области произошел из-за атаки ВСУ, операторы БПЛА уничтожили живую силу украинских войск на Красноармейском направлении, группа колумбийских наемников попросила спасти их с Украины. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 5 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Под Белгородом вспыхнул пожар из-за атаки ВСУ

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, однако в поселке Северный начался пожар на объекте.

При этом, добавил он, в городе Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта. Служебный автомобиль получил сильные повреждения.

Российские расчеты ударных БПЛА обратили в пыль укрепления ВСУ

Операторы БПЛА батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» уничтожили живую силу ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ. Уточняется, что такая же участь постигла укрепления ВСУ в пунктах временной дислокации.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Там подчеркнули, что пункты временной дислокации противника были выявлены в ходе боевой работы во взаимодействии с разведчиками группировки войск «Центр». Для огневого поражения по указанным координатам были оперативно направлены ударные беспилотники расчетов батальона специального назначения.

Украинские военные сдались в плен ВС РФ

Подразделение Вооруженных сил Украины добровольно сдалось военнослужащим группировки «Восток» на территории Днепропетровской области. Уточняется, что среди пленников есть инвалиды, а также офицер ВСУ, который участвовал в боях за Купянск.

В процессе отвода сдавшихся с передовой украинские бойцы неоднократно пытались атаковать их. На текущий момент каждому пленнику оказывается вся необходимая помощь.

Колумбийские наемники попросили спасти их с Украины

Группа колумбийских наемников направила экстренное видеообращение к президенту своей страны Густаво Петро с требованием организовать их эвакуацию с территории Украины. По информации источника, 20 иностранных бойцов предприняли попытку расторгнуть контракт с украинской стороной, после чего были задержаны на 48 часов.

Отмечается, что в настоящее время их перемещают в автобусе по неизвестному маршруту под предлогом транспортировки в Польшу. Автор записи заявил о систематических нарушениях договоренностей со стороны украинских военных, включая невыплату денег.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военный рассказал о пользе опыта физрука в зоне СВО

Военнослужащий Южной группировки войск с позывным Перун поделился, что его гражданская профессия учителя физкультуры и ОБЖ стала ценным подспорьем в зоне СВО. В качестве примера он привел прохождение кросса.

Военнослужащий добавил, что занятия смешанными единоборствами помогли ему развить реакцию и выносливость, что оказалось критически важным на фронте. Он подчеркнул, что навыки гражданской жизни и военной службы взаимодополняемы: опыт, полученный в мирное время, применяется на фронте, а фронтовой опыт впоследствии будет полезен в гражданской жизни.

На Украине отметили нулевую защиту газовой инфраструктуры еще с начала СВО

За три года, прошедшие с начала СВО, на объектах украинской энергетической компании «Нафтогаз» так и не были созданы эффективные системы защиты, заявил директор Центра исследований энергетики Михаил Харченко. Так он прокомментировал атаку Москвы на газовые объекты.

Эксперт отметил контраст между разными секторами энергетики. По его словам, если объекты «Укрэнерго» получили современную защиту, позволяющую выдерживать атаки нескольких дронов и восстанавливать работу оборудования за несколько часов, то компрессорные станции и установки доочистки газа остаются практически беззащитными.

