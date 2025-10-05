«Не так страшно»: военный рассказал о пользе опыта физрука в зоне СВО Боец с позывным Перун заявил, что опыт учителя физкультуры помог ему в зоне СВО

Военнослужащий Южной группировки войск с позывным Перун в интервью РИА Новости поделился, что его гражданская профессия учителя физкультуры и ОБЖ стала ценным подспорьем в зоне СВО. В качестве примера он привел прохождение кросса.

Я работал учителем физической культуры и ОБЖ в третьей школе в Краснодарском крае. Сама моя специальность — физическая культура — пригодилась своим здоровьем. То, что я был подготовлен, кроссы уже было не так страшно проходить с бронежилетом, — рассказал Перун.

Военнослужащий добавил, что занятия смешанными единоборствами помогли ему развить реакцию и выносливость, что оказалось критически важным на фронте. Он подчеркнул, что навыки гражданской жизни и военной службы взаимодополняемы: опыт, полученный в мирное время, применяется на фронте, а фронтовой опыт впоследствии будет полезен в гражданской жизни.

Перун также отметил, что продолжает следить за судьбой своих бывших учеников, многие из которых уже учатся в вузах и колледжах. На вопрос о будущем он ответил, что планирует вернуться к преподавательской деятельности, но уже на более высоком уровне — в университете, по своей специальности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержка участников СВО и их семей является данью со стороны государства. На встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным лидер подчеркнул, что помощь бойцам — это не «модное направление».