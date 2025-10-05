Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 19:19

«Не так страшно»: военный рассказал о пользе опыта физрука в зоне СВО

Боец с позывным Перун заявил, что опыт учителя физкультуры помог ему в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащий Южной группировки войск с позывным Перун в интервью РИА Новости поделился, что его гражданская профессия учителя физкультуры и ОБЖ стала ценным подспорьем в зоне СВО. В качестве примера он привел прохождение кросса.

Я работал учителем физической культуры и ОБЖ в третьей школе в Краснодарском крае. Сама моя специальность — физическая культура — пригодилась своим здоровьем. То, что я был подготовлен, кроссы уже было не так страшно проходить с бронежилетом, — рассказал Перун.

Военнослужащий добавил, что занятия смешанными единоборствами помогли ему развить реакцию и выносливость, что оказалось критически важным на фронте. Он подчеркнул, что навыки гражданской жизни и военной службы взаимодополняемы: опыт, полученный в мирное время, применяется на фронте, а фронтовой опыт впоследствии будет полезен в гражданской жизни.

Перун также отметил, что продолжает следить за судьбой своих бывших учеников, многие из которых уже учатся в вузах и колледжах. На вопрос о будущем он ответил, что планирует вернуться к преподавательской деятельности, но уже на более высоком уровне — в университете, по своей специальности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержка участников СВО и их семей является данью со стороны государства. На встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным лидер подчеркнул, что помощь бойцам — это не «модное направление».

СВО
военные
физкультура
ОБЖ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ
Узбекский боксер не пожал руку россиянину после поражения в финале
«Звезды в джунглях», одиночество, мнение об СВО: куда пропал Аристарх Венес
Мерц предложил Трампу отправить замороженные российские активы на Украину
Евродепутат появился на публике с георгиевской лентой
Кадыров рассказал о поздравлении от Путина
Польша применила новые санкции против России
Один министр загремел в СИЗО за махинации в здравоохранении
Нетаньяху раскрыл, где и когда пройдут переговоры по Газе
Дмитриев оценил вероятность принятия США предложения Путина по ДСНВ
Бывшего министра здравоохранения Дагестана задержали на Ставрополье
Шатдаун ударил по авторитету Трампа среди американцев
Астрономы рассказали, когда случится первое осеннее суперлуние
Названы новые суммы выплат по больничным в ближайшие три года
Трамп назвал кандидата на пост генпрокурора Вирджинии чокнутым леваком
ВСУ дронами чуть не убили заслуженного артиста Белоруссии
Доигрались? Львов в огне, Зеля молит о перемирии: что дальше
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Раскрыто, почему Трамп оставил Исландию в НАТО
«Играл гимн России»: юный боксер растрогался после победы на Играх СНГ
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.