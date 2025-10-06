Клуб «Валдай»
Под Белгородом вспыхнул пожар из-за атаки ВСУ

Гладков: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

В поселке Северный Белгородского района в результате падения обломков сбитого БПЛА на территории одного из объектов загорелись два помещения — пожарными расчетами очаги возгорания локализованы. Повреждены окна в частном доме и легковой автомобиль, — написал Гладков.

При этом, добавил он, в городе Грайворон после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта. Служебный автомобиль получил сильные повреждения.

Ранее белорусский дирижер Виктор Бабарикин подвергся атаке украинских беспилотников в Донецке, где он должен был руководить симфоническим оркестром на юбилейном концерте. Артист не пострадал, и, несмотря на инцидент, концерт прошел при аншлаге.

До этого в добровольческом корпусе ВС РФ создали специальные подразделения «Ночные охотники» для борьбы с крупными беспилотниками ВСУ. Их главной задачей станет охота на многороторные дроны противника, способные сбрасывать боеприпасы и работать ретрансляторами.

