05 октября 2025 в 08:39

Дроны ВСУ теперь будут выслеживать «Ночные охотники»

ВС России создали подразделения ночных охотников на БПЛА ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В составе добровольческого корпуса Вооруженных сил России на базе разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского сформированы специальные подразделения, получившие название «Ночные охотники», сообщил РИА Новости начальник штаба с позывным Моряк. Их основной задачей является противодействие крупным беспилотным летательным аппаратам ВСУ.

В настоящее время в бригаде применяется тактика тарана. Аналоги используются и другими подразделениями, но наше отличие в том, что у нас есть специально обученные расчеты — «Ночные охотники», которые занимаются именно охотой на гексакоптеры противника, — сказал Моряк.

Украинские военные активно применяют многороторные беспилотники, включая гекса- и октокоптеры (с шестью и восемью несущими винтами соответственно), а также крупногабаритные квадрокоптеры с повышенной грузоподъемностью. Данные аппараты способны осуществлять сброс противотанковых и минометных боеприпасов, а также выполнять функции ретрансляторов сигналов для ударных FPV-дронов.

Ранее в 92-й штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины произошло расформирование взвода ударных беспилотников «Феникс». Соответствующее распоряжение отдал командир соединения Виталий Нащубский.

СВО
политика
ВС РФ
ВСУ
дроны
