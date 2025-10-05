Армия Украины расформировала один из взводов ударных БПЛА

Армия Украины расформировала один из взводов ударных БПЛА Командование ВСУ приказало расформировать взвод ударных БПЛА «Феникс»

Взвод ударных беспилотных летательных аппаратов «Феникс» в 92-й штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины был расформирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, соответствующий приказ отдал командир бригады Виталий Нащубский.

В 92-й отдельной штурмовой бригаде расформирован взвод ударных БПЛА «Феникс». Подразделение расформировано по указанию командира 92-й бригады [Виталия] Нащубского, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что всего за три дня украинские войска потеряли более 100 военнослужащих. Это произошло при неудачных попытках противника прорвать правый фланг обороны группировки «Север» в Сумской области.

Тем временем военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады армии Украины придумали бизнес-схему для получения доходов с граждан, эвакуированных из Волчанска. За определенную плату солдаты предлагают людям произвести аэросъемку разрушений жилых построек с использованием беспилотников.