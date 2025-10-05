Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 07:27

Армия Украины расформировала один из взводов ударных БПЛА

Командование ВСУ приказало расформировать взвод ударных БПЛА «Феникс»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взвод ударных беспилотных летательных аппаратов «Феникс» в 92-й штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины был расформирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, соответствующий приказ отдал командир бригады Виталий Нащубский.

В 92-й отдельной штурмовой бригаде расформирован взвод ударных БПЛА «Феникс». Подразделение расформировано по указанию командира 92-й бригады [Виталия] Нащубского, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что всего за три дня украинские войска потеряли более 100 военнослужащих. Это произошло при неудачных попытках противника прорвать правый фланг обороны группировки «Север» в Сумской области.

Тем временем военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады армии Украины придумали бизнес-схему для получения доходов с граждан, эвакуированных из Волчанска. За определенную плату солдаты предлагают людям произвести аэросъемку разрушений жилых построек с использованием беспилотников.

Украина
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кого мы обманываем?»: в США высказались о возможном конфликте с Россией
Дроны ВСУ теперь будут выслеживать «ночные охотники»
В Совфеде назвали оклад, который должен быть минимумом для учителей
«Они предвзяты»: Аргентину обвинили в нежелании говорить правду о Донбассе
Матвиенко назвала главную задачу учителей в эпоху цифровых технологий
Во Львове прекратилось движение общественного транспорта после взрывов
«К человеку пришли»: на Украине начали похищать недовольных Зеленским людей
Аргентинский журналист назвал действия Киева в ДНР терроризмом
Так готовят шведы: интересный рецепт рагу с мясом и картошкой
После гибели двух альпинистов на Камчатке возбуждено уголовное дело
В ГД уличили шоу «Маменькин сынок» в подрыве института семьи
Стало известно, когда в России повысят пенсионный коэффициент
«Болезненный процесс»: политолог рассказал о будущем Евросоюза
Как обеспечить осеннюю защиту сада от болезней и вредителей: проверенные методы
«Злейший враг» ВСУ и бегство командиров: новости СВО к утру 5 октября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 октября: инфографика
Врачи раскрыли состояние эвакуированной с Вилючинского вулкана альпинистки
Украинцев стали принудительно сгонять на похороны военных ВСУ
Названы случаи, когда работодатель не может лишить сотрудника премии
«Вносите большой вклад»: Путин поздравил с днем рождения главу Таджикистана
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями
Общество

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.