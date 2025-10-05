ВСУ потеряли за три дня более 100 военных, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там уточнили, что это произошло при неудачных попытках прорвать правый фланг обороны группировки «Север» в Сумской области.
На Сумском направлении всего за три дня в ходе безуспешных попыток прорвать правый фланг обороны группировки «Север» ВСУ потеряли более 100 человек живой силы, танк, три ББМ, три САУ и три буксируемые гаубицы, — отметил собеседник агентства.
Накануне, 4 октября, стало известно, что потери ВСУ за сутки составили порядка 1440 военнослужащих. В Минобороны РФ уточнили, что об этом рассказали начальники пресс-центров российских группировок войск, участвующих в спецоперации. Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян отметил, что на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих. По словам представителя «Запада» Ивана Бигмы, за сутки потери противника в зоне ответственности составили более 220 военнослужащих.
Тем временем на сбитых БПЛА ВСУ на Харьковском направлении российские военнослужащие обнаружили комплексы камер польского производства. Речь идет о тяжелых ударных гексакоптерах типа «Баба-яга».