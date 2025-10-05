Названо число потерь ВСУ при неудачных атаках под Сумами ВСУ за три дня потеряли более 100 военных при провальных атаках под Сумами

ВСУ потеряли за три дня более 100 военных, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там уточнили, что это произошло при неудачных попытках прорвать правый фланг обороны группировки «Север» в Сумской области.

На Сумском направлении всего за три дня в ходе безуспешных попыток прорвать правый фланг обороны группировки «Север» ВСУ потеряли более 100 человек живой силы, танк, три ББМ, три САУ и три буксируемые гаубицы, — отметил собеседник агентства.

Накануне, 4 октября, стало известно, что потери ВСУ за сутки составили порядка 1440 военнослужащих. В Минобороны РФ уточнили, что об этом рассказали начальники пресс-центров российских группировок войск, участвующих в спецоперации. Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян отметил, что на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих. По словам представителя «Запада» Ивана Бигмы, за сутки потери противника в зоне ответственности составили более 220 военнослужащих.

Тем временем на сбитых БПЛА ВСУ на Харьковском направлении российские военнослужащие обнаружили комплексы камер польского производства. Речь идет о тяжелых ударных гексакоптерах типа «Баба-яга».