На сбитых беспилотных летательных аппаратах Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении российские военнослужащие обнаружили комплексы камер польского производства, рассказал РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным Чекист. Речь идет о тяжелых ударных гексакоптерах типа «Баба-яга».

Мы их обнаружили на сбитых БПЛА под Купянском. Это Gimbal ORB-80.3, — отметил военнослужащий.

По данным агентства, на официальном сайте компании Iridex Robotics указаны характеристики двухосевой камеры. Она распознает и отслеживает объекты. Так устройство располагает тепловизионной камерой. Польская компания специализируется на производстве технологий, применяемых в строительстве и агробизнесе.

Военнослужащие ВСУ методично уничтожали дома мирных жителей в селе Теткино Курской области несмотря на то, что там не прятались российские военные, рассказал ранее боец группировки войск «Север» с позывным Микки. По его словам, для этого противник использовал ударные дроны «Баба-яга». Как признался боец, он не понимает систему украинских военных.

Позже начальник службы БПЛА 4-й мотострелковой бригады с позывным Еж отметил, что главным средством борьбы с дронами «Баба-яга» на передовой остаются небольшие перехватчики за $200–300 (16,7–25,1 тыс. рублей). При этом БПЛА противника могут стоить миллионы.





