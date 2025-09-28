«Жгут все подряд»: боец обвинил ВСУ в уничтожении домов мирных жителей Боец Микки заявил, что ВСУ разбомбили пустые дома мирных жителей в Теткино

Военнослужащие Вооруженных сил Украины методично уничтожали дома мирных жителей в селе Теткино Курской области несмотря на то, что там не прятались российские военные, рассказал боец группировки войск «Север» с позывным Микки. По его словам, которые приводит ТАСС, для этого противник использовал ударные дроны «Баба-яга». Как признался боец, он не понимает систему украинских военных.

Я не понимаю систему украинских военных. Почему-то они бьют «Бабой-ягой» не по военным, а просто жгут все дома подряд. Сначала одну улицу сожгли [потом другую]. Она подлетает и работает системно по домам, хотя военных там нет, а наши позиции далеко от них, — сказал Микки.

Он добавил, что враг использует «Бабу-ягу» из-за ее грузоподъемности. Дрон способен нести на себе минометные мины калибром 120-мм, а также противотанковые мины ТМ-62 с ударным взрывателем.

Ранее начальник службы БПЛА 4-й мотострелковой бригады с позывным Еж рассказал, что главным средством борьбы с дронами «Баба-яга» на передовой остаются небольшие перехватчики за $200–300 (16,7–25,1 тыс. рублей). При этом БПЛА противника могут стоить миллионы.