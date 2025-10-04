ВСУ за сутки потеряли почти полторы тысячи человек

Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих, передает пресс-служба Минобороны РФ. Там уточнили, что об этом рассказали начальники пресс-центров российских группировок войск, участвующих в спецоперации.

За сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, — сказал представитель группировки «Север» Ярослав Якимкин.

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян отметил, что на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих. По словам представителя «Запада» Ивана Бигмы, за сутки потери противника в зоне ответственности составили более 220 военнослужащих.

Данные о потерях передавали и другие представители МО РФ, например, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук информировал, что ВСУ потеряли более 530 человек личного состава.

Тем временем стало известно, что на сбитых БПЛА ВСУ на Харьковском направлении российские военнослужащие обнаружили комплексы камер польского производства. Речь идет о тяжелых ударных гексакоптерах типа «Баба-яга».

При этом российские войска завершили ликвидацию подразделений ВСУ, блокированных в лесу под Синельниково в Харьковской области. Они заняли три опорных пункта противника.