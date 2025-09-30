Российские войска завершили ликвидацию подразделений ВСУ, блокированных в лесу под Синельниково в Харьковской области, и заняли три опорных пункта противника, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, достичь успехов удалось бойцам группировки «Север».

На харьковском направлении в лесу западнее Синельниково воины «Севера» завершили уничтожение блокированных подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады и продвинулись на 300 метров, заняв три опорных пункта врага, — поделился собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские военные загнали силы противника в котел у Купянска. К нему были брошены последние резервы ВСУ, которые могли бы остановить обвал фронта. Украинское командование готово признать невозможность отстоять населенный пункт и готовится объявить эвакуацию. В первую очередь, из города будут спасать офицеров НАТО. Въезд в Купянск уже был закрыт всем кроме военнослужащих, в городе не действуют объекты инфраструктуры, несмотря на оставшихся мирных жителей.