30 сентября 2025 в 11:52

Стала известна судьба блокированной в лесу группировки ВСУ

Бойцы «Севера» ликвидировали блокированные под Синельниково подразделения ВСУ

Российские войска завершили ликвидацию подразделений ВСУ, блокированных в лесу под Синельниково в Харьковской области, и заняли три опорных пункта противника, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, достичь успехов удалось бойцам группировки «Север».

На харьковском направлении в лесу западнее Синельниково воины «Севера» завершили уничтожение блокированных подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады и продвинулись на 300 метров, заняв три опорных пункта врага, — поделился собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские военные загнали силы противника в котел у Купянска. К нему были брошены последние резервы ВСУ, которые могли бы остановить обвал фронта. Украинское командование готово признать невозможность отстоять населенный пункт и готовится объявить эвакуацию. В первую очередь, из города будут спасать офицеров НАТО. Въезд в Купянск уже был закрыт всем кроме военнослужащих, в городе не действуют объекты инфраструктуры, несмотря на оставшихся мирных жителей.

