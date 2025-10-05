Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 21:47

На Украине отметили нулевую защиту газовой инфраструктуры еще с начала СВО

Энергетик Харченко: Украина за три года не обеспечила газовые объекты защитой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За три года, прошедшие с начала СВО, на объектах украинской энергетической компании «Нафтогаз» так и не были созданы эффективные системы защиты, заявил директор Центра исследований энергетики Михаил Харченко. Так он прокомментировал атаку Москвы на газовые объекты, передает «Страна».

Эксперт отметил контраст между разными секторами энергетики. По его словам, если объекты «Укрэнерго» получили современную защиту, позволяющую выдерживать атаки нескольких дронов и восстанавливать работу оборудования за несколько часов, то компрессорные станции и установки доочистки газа остаются практически беззащитными.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине кредит на €300 млн (28,8 млрд рулей) на закупку газа. При этом компания обязалась вложить равнозначную сумму в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

Между тем глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что отопительный сезон на Украине в 2025 году будет гораздо сложнее предыдущего. По его словам, в стране также возможны отключения газа.

Украина
газ
СВО
защита
