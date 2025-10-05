Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 07:30

Украинцев предупредили об испытании холодом этой зимой из-за нехватки газа

Отопительный сезон на Украине в 2025 году ожидается сложнее предыдущего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отопительный сезон на Украине в 2025 году будет гораздо сложнее предыдущего, заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телеканала «Новости. Live». По его словам, в стране также возможны отключения газа.

Отопительный сезон будет очень сложный. Я не исключаю отключений или ограничений подачи газа как для частного сектора, так и «Теплокоммунэнерго», — подчеркнул глава союза.

Он отметил, что тяжесть ситуации осознают и ответственные за энергетический сектор лица. Так, компания «Нафтогаз» уже начала активную подготовку, занимаясь поиском возможностей для закупки газа на международных рынках и привлекая кредиты от украинских и иностранных банков для заключения контрактов и обеспечения импорта.

В то же время Попенко указал на критическое состояние собственной газодобычи в стране, где потери уже достигают 40–45%, а риск их увеличения до 60–70% оценивается как вполне реальный. По состоянию на 28 июля 2025 года, в хранилищах Украины находилось 1,89 млрд кубометров газа в режиме так называемого таможенного склада. Это означает, что владельцы голубого топлива могут в любой момент забрать его с хранения.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине кредит на €300 млн (28,8 млрд рулей) на закупку газа. При этом компания обязалась вложить равнозначную сумму в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

