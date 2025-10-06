Обратили в пыль ВСУ и уничтожили танк: успехи ВС РФ к утру 6 октября

Операторы БПЛА батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» уничтожили живую силу ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ. Уточняется, что такая же участь постигла укрепления ВСУ в пунктах временной дислокации. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 6 октября?

Российские расчеты ударных БПЛА обратили в пыль укрепления ВСУ

«Точные попадания привели к разрушению укрытий и ликвидации находившейся внутри живой силы ВСУ, что позволило штурмовым подразделениям группировки без потерь продвинуться вглубь обороны противника и закрепиться на новых позициях», — указали в МО.

Там подчеркнули, что пункты временной дислокации противника были выявлены в ходе боевой работы во взаимодействии с разведчиками группировки войск «Центр». Для огневого поражения по указанным координатам были оперативно направлены ударные беспилотники расчетов батальона специального назначения.

Украинские военные сдались в плен ВС РФ

Подразделение Вооруженных сил Украины добровольно сдалось военнослужащим группировки «Восток» на территории Днепропетровской области. Уточняется, что среди пленников есть инвалиды, а также офицер ВСУ, который участвовал в боях за Купянск.

В процессе отвода сдавшихся с передовой, украинские бойцы неоднократно пытались атаковать их. На текущий момент каждому пленнику оказывается вся необходимая помощь.

ВС РФ уничтожили танк ВСУ

Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили замаскированный танк ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, БПЛА группировки «Днепр» продолжают наносить значительный урон противнику, показывая высокую эффективность в выполнении боевых задач.

«Благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных беспилотников, был обнаружен и успешно уничтожен замаскированный танк противника. Операторы FPV-дронов ежедневно наносят ущерб противнику, как в живой силе, так и в боевой технике», — говорится в сообщении.

Артиллеристы «Центра» сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области

Артиллеристы танкового соединения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на позициях в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Бойцы отработали по заранее разведанной цели — перекрестку полевых дорог в Днепропетровской области, по которому проходит подвоз продовольствия и боеприпасов, а также живой силы ВСУ на боевые позиции.

«Расчеты реактивных систем залпового огня „Град“ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск „Центр“ уничтожили позиции ВСУ, сорвав ротацию формирований неонацистов на линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области», — сказали в ведомстве.

