Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 03:59

Украинские военные сдались в плен ВС РФ

Бойцы ВСУ сдались в плен группировке «Восток» под Днепропетровском

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Подразделение Вооруженных сил Украины добровольно сдалось военнослужащим группировки «Восток» на территории Днепропетровской области, передает ТАСС. Уточняется, что среди пленников есть инвалиды, а также офицер ВСУ, который участвовал в боях за Купянск.

В процессе отвода сдавшихся с передовой, украинские бойцы неоднократно пытались атаковать их. На текущий момент каждому пленнику оказывается вся необходимая помощь.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что российские военные планомерно формируют зону безопасности по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, операция проводится организованно и в соответствии с разработанным планом.

До этого в Минобороны сообщали, что Россия и Украина провели обмен военнопленными. В оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже их всех доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

ВСУ
пленные
ВС РФ
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек не вернулись из похода на Камчатке
Россиянам рассказали, как правильно выбирать кухонные ножи
SHOT сообщил, что более 10 взрывов раздалось над двумя городами России
Макрон высмеял одну идею от фон дер Ляйен
В Госдуме обратили внимание на торговлю конфетами с алкоголем
Украинские военные сдались в плен ВС РФ
«Морально подавлена»: раскрыто состояние спасенной на Камчатке альпинистки
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Рязанью
Трамп заявил, что в США уже начались увольнения из-за шатдауна
Дачникам раскрыли, как подготовить участок к зиме после сбора урожая
Жители российского региона получили предупреждение о воздушной угрозе
Трамп анонсировал создание новой подлодки в США
На Украине произошел скандал из-за расформирования отряда БПЛА
Белый дом готовится к необычному спортивному событию
Развод со второй женой, алименты, «Миротворец»: как живет Константин Ивлев
Под Белгородом вспыхнул пожар из-за атаки ВСУ
Престарелый стрелок устроил хаос на улицах Сиднея
Аэропорт Краснодара временно прекратил работу
В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для учителей
Трамп назвал причину военных поражений США
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.