Подразделение Вооруженных сил Украины добровольно сдалось военнослужащим группировки «Восток» на территории Днепропетровской области, передает ТАСС. Уточняется, что среди пленников есть инвалиды, а также офицер ВСУ, который участвовал в боях за Купянск.

В процессе отвода сдавшихся с передовой, украинские бойцы неоднократно пытались атаковать их. На текущий момент каждому пленнику оказывается вся необходимая помощь.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что российские военные планомерно формируют зону безопасности по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, операция проводится организованно и в соответствии с разработанным планом.

До этого в Минобороны сообщали, что Россия и Украина провели обмен военнопленными. В оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже их всех доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.