Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 22:10

«Работа идет слаженно»: Путин о создании зоны безопасности на Украине

Путин: армия России уверенно формирует зону безопасности вдоль линии фронта

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российские военные планомерно формируют зону безопасности по всей линии боевого соприкосновения, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного клуба «Валдай». По его словам, эта масштабная операция проводится организованно и в соответствии с разработанным планом, что позволяет уверенно продвигаться вперед на различных участках фронта.

Глава государства подробно остановился на успехах российских группировок войск. На севере силами группировки «Север» взят под контроль город Волчанск в Харьковской области и населенный пункт Юнаковка в Сумской.

Уверенно создается зона безопасности, и эта работа идет слаженно, спокойно, по плану, — заявил российский лидер.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 БПЛА ВСУ за прошедшие сутки. По данным ведомства, суточные потери украинской армии в зоне спецоперации составили порядка 1600 военнослужащих. В частности, в зоне ответственности группировки «Север» противник лишился более 180 бойцов, в зоне «Запада» — свыше 250.

Владимир Путин
СВО
зона безопасности
ВС РФ
