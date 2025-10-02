«Работа идет слаженно»: Путин о создании зоны безопасности на Украине

Российские военные планомерно формируют зону безопасности по всей линии боевого соприкосновения, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного клуба «Валдай». По его словам, эта масштабная операция проводится организованно и в соответствии с разработанным планом, что позволяет уверенно продвигаться вперед на различных участках фронта.

Глава государства подробно остановился на успехах российских группировок войск. На севере силами группировки «Север» взят под контроль город Волчанск в Харьковской области и населенный пункт Юнаковка в Сумской.

Уверенно создается зона безопасности, и эта работа идет слаженно, спокойно, по плану, — заявил российский лидер.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 БПЛА ВСУ за прошедшие сутки. По данным ведомства, суточные потери украинской армии в зоне спецоперации составили порядка 1600 военнослужащих. В частности, в зоне ответственности группировки «Север» противник лишился более 180 бойцов, в зоне «Запада» — свыше 250.