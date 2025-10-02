Россия и Украина провели обмен военнопленными Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 185 на 185

Россия и Украина провели обмен военнопленными, сообщили Минобороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже их всех доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, <...> возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к новому этапу обмена пленными с Россией. По его словам, переговорный процесс по организации встречи делегаций двух стран временно замедлился. Зеленский добавил, что Украина намерена вернуть домой 1000 человек и сейчас идет работа над списками.

До этого в Гомельской области Белоруссии состоялся обмен телами погибших между Россией и Украиной. Украинская сторона получила 1000 тел бойцов ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.