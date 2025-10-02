Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 15:11

Россия и Украина провели обмен военнопленными

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 185 на 185

Фото: МО РФ

Россия и Украина провели обмен военнопленными, сообщили Минобороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже их всех доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, <...> возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к новому этапу обмена пленными с Россией. По его словам, переговорный процесс по организации встречи делегаций двух стран временно замедлился. Зеленский добавил, что Украина намерена вернуть домой 1000 человек и сейчас идет работа над списками.

До этого в Гомельской области Белоруссии состоялся обмен телами погибших между Россией и Украиной. Украинская сторона получила 1000 тел бойцов ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

пленные
обмен
ВСУ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк ответил на слова Трампа о достижениях американского флота
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.