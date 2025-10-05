Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 23:35

Колумбийские наемники устроили видеобунт с просьбой о спасении с Украины

Semana: колумбийские наемники просят спасения с Украины у президента Петро

Фото: Социальные сети

Группа колумбийских наемников направила экстренное видеообращение к президенту своей страны Густаво Петро с требованием организовать их эвакуацию с территории Украины, передает издание Semana. По информации источника, двадцать иностранных бойцов предприняли попытку расторгнуть контракт с украинской стороной, после чего были задержаны на 48 часов.

Пожалуйста, господин президент Колумбии, помогите нам, через МИД или сами вмешайтесь. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни, потому что мы больше не хотим здесь работать, — сказал автор видео.

Отмечается, что в настоящее время их перемещают в автобусе по неизвестному маршруту под предлогом транспортировки в Польшу. Автор записи заявил о систематических нарушениях договоренностей со стороны украинских военных, включая невыплату денег.

Ранее стало известно, что в ходе боев за населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области российские военные зафиксировали участие испаноговорящих наемников на стороне Вооруженных сил Украины. Перехваты радиопереговоров позволили получить ценную информацию о перемещении украинских подразделений.

Колумбия
Украина
наемники
Густаво Петро
