Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 03:13

Жители российского региона получили предупреждение о воздушной угрозе

МЧС: в Ульяновской области объявили угрозу атаки беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Ульяновской области, сообщается в приложении МЧС России. Местных жителей призвали срочно найти безопасное укрытие.

На территории Ульяновской области объявлен режим «беспилотная опасность», возможно отключение мобильного интернета, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что попытка атаки ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области могла быть осуществлена с российской территории. По его мнению, запуск беспилотника могли произвести диверсанты либо группа лиц, действующая за материальное вознаграждение.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны в течение четырех часов уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Воздушные цели были ликвидированы в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Курской и Оренбургской областей.

До этого сообщалось о тактике последовательных атак, применяемой российскими беспилотниками. В опубликованной военкорами видеозаписи демонстрируется, как несколько дронов приближаются к украинскому оборонительному сооружению. При этом один из аппаратов отводится в сторону, чтобы обеспечить возможность атаки следующему беспилотнику.

Ульяновская область
МЧС РФ
БПЛА
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек не вернулись из похода на Камчатке
Россиянам рассказали, как правильно выбирать кухонные ножи
SHOT сообщил, что более 10 взрывов раздалось над двумя городами России
Макрон высмеял одну идею от фон дер Ляйен
В Госдуме обратили внимание на торговлю конфетами с алкоголем
Украинские военные сдались в плен ВС РФ
«Морально подавлена»: раскрыто состояние спасенной на Камчатке альпинистки
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Рязанью
Трамп заявил, что в США уже начались увольнения из-за шатдауна
Дачникам раскрыли, как подготовить участок к зиме после сбора урожая
Жители российского региона получили предупреждение о воздушной угрозе
Трамп анонсировал создание новой подлодки в США
На Украине произошел скандал из-за расформирования отряда БПЛА
Белый дом готовится к необычному спортивному событию
Развод со второй женой, алименты, «Миротворец»: как живет Константин Ивлев
Под Белгородом вспыхнул пожар из-за атаки ВСУ
Престарелый стрелок устроил хаос на улицах Сиднея
Аэропорт Краснодара временно прекратил работу
В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для учителей
Трамп назвал причину военных поражений США
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.