Королевская семья Британии: новости, Гарри унизил Миддлтон ради денег

Принц Уильям никогда не простит своего младшего брата принца Гарри за нападки на его жену Кейт Миддлтон, передает RadarOnline. Какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 6 октября?

Как Гарри унизил Миддлтон

Гарри ранее рассказал, что Кейт довела Меган Маркл до слез во время предсвадебных приготовлений, а также утверждал, что у него с Уильямом произошла ссора из-за замечаний в адрес его жены.

«Для Уильяма Гарри перешел черту — унизил Кэтрин ради финансовой выгоды, в которой он не нуждался. Подобное предательство оставляет неизгладимую рану», — сказал один из королевских комментаторов.

Королевский биограф Ингрид Сьюард тоже раскритиковала Гарри за то, что он перешел границы дозволенного в отношении принцессы Кейт, заявив: «Он „бросил“ Кейт из-за денег, которые ему даже не были нужны. Такое ему нелегко простить».

Критика прозвучала на фоне продолжающегося пристального внимания к герцогам Сассекским, чей переход от королевской жизни к медийной деятельности был встречен неоднозначно. Их сделка с Netflix, первоначально оценивавшаяся в $100 млн, пока привела к появлению проектов, которые не оправдали ожиданий.

«Они считают себя очень талантливыми, но правда в том, что идентичность Гарри сформировалась благодаря принадлежности к королевской семье, а Меган — благодаря ее актерской карьере. В остальном их привлекательность весьма ограничена», — отметил другой аналитик.



Принц Гарри в поло-клубе Фото: Roma/Global Look Press

Недавний документальный фильм Гарри о поло на Netflix был назван примером того, как сложно им найти общий язык с аудиторией. Фильм позиционировался как интимный взгляд на любимый вид спорта принца.The Guardian назвал его «скучным», Decider — «безвкусным баловством», а другие рецензенты назвали его «утомительным».

Что стало переломным моментом в отношениях Гарри и Меган с королевской семьей

Рождение первого ребенка Гарри и Меган стало тем самым моментом, когда их отношения с монархией начали рушиться, сообщил RadarOnline бывший королевский помощник. По его словам, герцог и герцогиня Сассекские, поженившиеся в 2018 году и родившие сына Арчи в 2019 году, нарушили давнюю традицию.

«Вместо того чтобы позировать для фотографий на ступеньках больницы через несколько часов после родов, они выбрали более скромную частную фотосессию через два дня. Именно в этот момент их дела с королевской семьей пошли совсем плохо, ведь они не любят расстраивать фанатов и общественность», — пояснил источник.

Королевский фотограф Зак Хусейн отметил, что решение герцогов показало их подход к общественной жизни.

«Людям всегда нравились эти фотографии на ступенях больницы, поэтому отсутствие этих фотографий вызвало недовольство. Но это также ясно показало, что Гарри и Меган хотели сделать все по-другому и на своих условиях», — сказал Хусейн.

В 2020 году пара переехала в Калифорнию, отказавшись от королевских обязанностей, ссылаясь на стремление к большей независимости.

