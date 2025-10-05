Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 12:21

Рубль снова падает? Курсы валют сегодня, 5 октября: доллар, евро и юань

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рубль потерял к инвалютам по актуальному курсу Центробанка. Что об этом известно, каковы курсы сегодня, 5 октября, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 5 октября

Центральный банк России установил курс доллара на выходные и понедельник, 4–6 октября, на уровне 81,8969 рубля. Ранее валюта была на отметке 81,0085 рубля, таким образом прибавив 88,84 копейки.

На международном валютном рынке Forex торги в выходные не проводятся. На момент закрытия торговых операций вечером в пятницу, 3 октября, доллар уходил за 82,25 рубля, теряя 0,3 (0,36%).

Что с евро и юанем в воскресенье, 5 октября

Актуальный курс евро по ЦБ составляет 96,0525 рубля. В пятницу, 3 октября, валюта стоила 95,3411 рубля. Евро стал дороже на 71,14 копейки. На Forex «европеец» последний раз уходил за 96,582 рубля, демонстрируя падение в размере 0,134 (0,14%).

Юань зафиксирован регулятором на отметке 11,4165 рубля против прежней позиции — 11,3342 рубля, когда валюта была дешевле на 8,23 копейки. На международном валютном рынке юань продавался за 11,5527 рубля, теряя 0,0421 (0,36%) на момент закрытия торгов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правда ли рубль снова падает, прогнозы

Сокращение экспортной выручки и постепенное восстановление импорта продолжают оказывать давление на рубль, заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Недавнее укрепление национальной валюты было обусловлено текущим приоритетом ЦБ — контролем над инфляцией, поэтому регулятор не спешит смягчать кредитно-денежную политику и заметно понижать ставку, отметил эксперт. Кроме того, в августе для российских экспортеров были обнулены нормы по репатриации и продаже валютной выручки на внутреннем рынке, из-за чего валюта реализуется менее равномерно, добавил Силаев.

По словам аналитика банка «Санкт-Петербург» Виктора Григорьева, главным фактором поддержки для рубля остается снизившийся из-за праздников в КНР спрос на валюту — 1–8 октября в стране празднуют день образования республики.

Аналитик инвесткомпании «Алор Брокер» Игорь Соколов утверждает, что имевшее место укрепление рубля происходило потому, что к фундаментальным причинам, которые действовали на валюту раньше, добавились новые, в том числе ожидание повышения ставки НДС с 20 до 22%, а значит, рост инфляции и пауза Банка России в цикле снижения ключевой ставки.

Сейчас рубль несколько переукреплен, ожидается его постепенное ослабление относительно доллара к концу 2025 года — до 85, считает инвестстратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов. При этом спрос на рубль продолжает поддерживаться интересом со стороны инвесторов. В случае дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ данный фактор будет сходить на нет. Вместе с тем в следующем году объемы продажи валюты со стороны Центрального банка сократятся, добавил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что в ближайшее время российская валюта будет постепенно ослабевать по отношению к доллару и евро.

«На будущей неделе рубль может понести умеренные потери. У этих значений валюты могут найти новый временный баланс. Позади останется налоговый период сентября, который позволяет рублю больше удерживаться от ослабления, нежели укрепляться. Это является признаком повышенного спроса на валюту. В целом картина для рубля меняется в худшую сторону: восстановление импорта и снижение ставок в российской экономике усиливают системное давление на нацвалюту, а новые санкционные угрозы могут сократить приток валютной выручки», — сказал Шепелев.

Ничего, кроме фейков? Как ВСУ атакуют Россию 5 октября, удары по НПЗ

Наступление ВС РФ на Харьков 5 октября: «Герани» сожгли HIMARS, Купянск

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 октября: где сбои в России

