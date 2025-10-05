Ничего, кроме фейков? Как ВСУ атакуют Россию 5 октября, удары по НПЗ

Российские силы ПВО сегодня отразили новую атаку беспилотников ВСУ. Где были атаки украинских БПЛА в ночь на 5 октября, были ли новые удары по НПЗ?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 5 октября

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 5 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских БПЛА самолетного типа.

«11 БПЛА [перехвачены и уничтожены] над территорией Белгородской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, пять БПЛА — над территорией Нижегородской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Тульской области, один БПЛА — над территорией Тамбовской области, один БПЛА — над территорией Республики Мордовия», — сообщили в военном ведомстве.

Была ли атака на НПЗ в Нижегородской области, что известно

Украинские СМИ распространяют информацию о якобы крупном пожаре в районе НПЗ в районе города Кстово в Нижегородской области. В качестве доказательства приводится фото с языком пламени на фоне ночного неба.

В Кстово располагается крупный нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Нижегородоргнефтесинтез», который производит порядка 17 млн тонн горючего в год. Подтверждений информации об ударе БПЛА по заводу нет.

«Ночью на подлете к промышленной зоне в Нижегородской области силы ПВО успешно отразили атаку пяти БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают специалисты», — сообщил губернатор Глеб Никитин.

Местные жители в чатах подтверждают, что слышали звуки работы ПВО в ночном небе. Однако сообщения о пожаре не подтверждаются: на НПЗ в штатном режиме горит газовый факел завода, пишет блогер Олег Царев.

«У ВСУ, как всегда, нет ничего, кроме фейков. Это их регулярный успех», — указывает в комментариях в Telegram пользователь Сергей.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Как атакуют Белгородскую область, где еще были удары

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о серии ударов ВСУ по Белгородской области. 4 октября в результате удара БПЛА по коммерческому объекту пострадали четыре человека, они получили баротравмы и осколочные ранения.

Позже стало известно, что в городе Шебекино пострадал мирный житель. Он подорвался на взрывном устройстве на своем участке и попал в госпиталь в тяжелом состоянии.

В Воронежской области атака БПЛА была отражена без последствий, заявил губернатор Александр Гусев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

