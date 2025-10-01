«Готовимся к тряске»: каким машинам разрешили работать в такси, список

Минпромторг РФ опубликовал список моделей автомобилей, которые можно использовать в работе такси. Как работает новый закон о локализации автопарка такси, какие модели вошли в список?

Какие марки автомобилей одобрили для такси

Минпромторг России опубликовал список моделей автомобилей, которые будут допущены к работе в службах такси в России. Список появился в мессенджере MAX.

«Под критерии разработчиков законопроекта [о локализации] попадают более 20 моделей от шести российских брендов», — говорится в сообщении.

В список вошли 22 модели от шести российских и зарубежных брендов.

Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel от Lada (АО «АвтоВАЗ»).

Отечественные полувоенные внедорожники «Патриот» и «Хантер» от Ульяновского автозавода (УАЗ).

Выпущенный на рынок в сентябре 2025 года минивэн SP7 от Sollers, российской компании, которая владеет автозаводами в Ульяновске, Заволжье, Владивостоке, Елабуге.

Электромобили I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE от российского бренда Evolute («Моторинвест»), который собирает машины китайской компании Dongfeng.

Кроссовер Free, минивэн Dreamer, бизнес-седан Passion от китайского бренда Voyah (премиальное подразделение Dongfeng).

Кроссовер 3, электромобиль 3е, седан 6, семиместный кроссовер 8 от бренда «Москвич» («Московский автомобильный завод»), которые представляют собой лицензионные клоны машин китайского бренда JAC.

«Первичный перечень публикуется заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок. Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей», — отметили в Минпромторге.

Опубликованный ведомством список вызвал ироничные замечания и насмешки в Сети.

«Эксперты задаются резонным вопросом: где же автомобили для тарифов „комфорт“, „комфорт+“ или „люкс“? Можно ли всерьез считать, что поездка на „Москвиче“ отвечает стандартам комфорта? Судя по представленным моделям, стоимость такси должна быть значительно ниже», — пишет Telegram-канал «Политика в кругу».

«Готовимся к тряске, господа. Новый уровень „комфорт+“», — отметили пользователи Сети.

«Москвич 3» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что за закон о локализации такси в России, когда он заработает

Закон о локализации автомобилей такси в России был принят 23 мая 2025 года. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года, после чего требования по локализации автомобилей такси станут обязательными.

Согласно этому закону, в такси должны использоваться машины с «высокой долей российских компонентов» или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). С марта 2026 года автомобили таксистов должны либо достигать установленного уровня локализации (3200 баллов для госзакупок), либо выпускаться по СПИК. По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), новые требования могут вынудить уйти с рынка до 200 тысяч водителей.

Принудительная локализация такси в России вызвала критику. Некоторые эксперты называют закон нелогичным, а мощность российских автозаводов недостаточной, чтобы насытить рынок.

«Уже сейчас АвтоВАЗ не выдерживает конкуренции с китайскими производителями автомобилей. Увольнение сотрудников говорит об этом. При локализации такси ситуация еще ухудшится, ведь в первую очередь с 1 марта получат дополнительные конкурентные преимущества производства с заключенными СПИК. То есть отставание АвтоВАЗа от китайских автопроизводителей на рынке России еще и увеличится. Разве такого эффекта добивались законодатели при первоначальном внесении этого закона?» — задается вопросом глава АНО «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

«Больше всего, конечно, водителям такси понравится стоимость этих машин и получаемое за нее качество. Из всего списка только пять машин стоят меньше 1,5 млн руб. При аномально высокой ключевой ставке, недоступности льготного кредитования и постоянно растущих ценах никто не может себе позволить купить машину за 5–7 миллионов рублей. С такими ценами и выбором моделей ни российские автопроизводители дополнительного спроса не получат, ни люди в регионах не смогут использовать такси в качестве дополнительного заработка», — указывает Telegram-канал «Бойлерная».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какие автомобили используют службы такси в России

По данным доклада международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ), по итогам 2024 года 51% опрошенных таксопарков в России сообщили, что у них есть автомобили Lada. 11% используют другие модели отечественных авто. 38% заявили, что используют зарубежные марки. У 40% опрошенных российские автомобили занимали до 20% автопарка, у остальных — от 10 до 18%.

Самой востребованной маркой такси в России стала корейская Kia. В топ-3 вошли Lada и еще один корейский бренд Hyundai. Популярны также автомобили Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan и Chevrolet.

Lada Granta вошла в число наиболее популярных новых моделей среди таксистов (доля в структуре притока такси — 8%), также среди них есть Vesta (3%). Другие популярные модели — Haval Jolion (6%), Geely Emgrand (2%), BAIC U5 Plus (2%). Более 70% водителей такси признались, что хотели бы сменить российский автомобиль на иномарку.

