01 октября 2025 в 12:32

Минпромторг назвал разрешенные авто для такси в России

Более 20 моделей попали в перечень Минпромторга для работы в такси

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Минпромторг опубликовал в MAX предварительный список машин для таксопарков, соответствующих закону о локализации. В перечень попали модели Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute, Voyah и Sollers — всего более 20 наименований. Список планируется дополнять.

Публикуем первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта попадают более двадцати моделей от шести российских брендов, — сказано в сообщении.

В списке: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ («Патриот», «Хантер»), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion) и «Москвич» (3, 3е, 6, 8).

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в России продолжает расти спрос на гибридные автомобили. Так, в 2024 году было продано около 100 тысяч таких машин.

До этого депутаты Госдумы начали разработку законопроекта, который установит правила перевозки детей в такси. Сейчас при заказе автомобиля с детским креслом или бустером стоимость поездки обычно увеличивается по сравнению со стандартным тарифом.

транспорт
такси
автомобили
Минпромторг
