В Минпромторге рассказали, какие машины начали интересовать россиян Алиханов: спрос в России смещается в сторону гибридных автомобилей

Спрос на гибридные автомобили в России продолжает расти — в 2024 году было продано около 100 тыс. таких машин, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС. Что касается электромобилей, то, по его словам, их продажи в 2024 году выросли на 31%, хотя доля в общем объеме рынка остается на уровне 1%.

Интерес покупателей начинает постепенно перераспределяться в сторону гибридов. В прошлом году таких машин на нашем рынке было реализовано около 100 тыс. штук, — сообщил министр.

Алиханов подчеркнул, что популярность электромобилей и гибридов будет развиваться параллельно с инфраструктурой и насыщением сегмента отечественными предложениями, включая бренды Evolute, Voyah, «Москвич» и перспективный проект «Атом».

