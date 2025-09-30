Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 21:39

В Минпромторге рассказали, какие машины начали интересовать россиян

Алиханов: спрос в России смещается в сторону гибридных автомобилей

Антон Алиханов Антон Алиханов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спрос на гибридные автомобили в России продолжает расти — в 2024 году было продано около 100 тыс. таких машин, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС. Что касается электромобилей, то, по его словам, их продажи в 2024 году выросли на 31%, хотя доля в общем объеме рынка остается на уровне 1%.

Интерес покупателей начинает постепенно перераспределяться в сторону гибридов. В прошлом году таких машин на нашем рынке было реализовано около 100 тыс. штук, — сообщил министр.

Алиханов подчеркнул, что популярность электромобилей и гибридов будет развиваться параллельно с инфраструктурой и насыщением сегмента отечественными предложениями, включая бренды Evolute, Voyah, «Москвич» и перспективный проект «Атом».

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что введение утилизационного сбора на машины мощнее 160 л. с. приведет к катастрофическим последствиям для автомобильного рынка. Он выразил мнение, что стоимость таких машин вырастет на миллионы рублей.

