Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 16:34

Женщина родила ребенка в беспилотном такси

Fox News: в США женщина родила ребенка на заднем сидении беспилотного такси

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Калифорнии женщина родила ребенка прямо на заднем сиденье беспилотного такси, передает Fox News. В этот момент она спешила в больницу. С новоиспеченной матерью и ее младенцем все в порядке.

Через камеры и аудиосистему беспилотного такси была зафиксирована необычная активность в салоне. Команда поддержки быстро связалась со службами экстренной помощи и попыталась установить контакт с пассажиркой.

Роды начались неожиданно быстро, и женщина родила еще до прибытия экстренных служб. После этого мать, новорожденный и транспортное средство благополучно добрались до больницы, опередив скорую помощь. После инцидента автомобиль был выведен из эксплуатации для тщательной уборки и диагностики всех систем. Представители компании отметили, что такие ситуации возникают редко, однако рождение ребенка в беспилотном такси уже не является единичным случаем.

Ранее в одном из московских спа-салонов у 32-летней сотрудницы начались преждевременные роды. Женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия во время подготовки к процедуре для клиента. Роды произошли стремительно, прямо в помещении салона. Мать и новорожденный с малым весом были экстренно госпитализированы в перинатальный центр.

США
роды
такси
новорожднные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям
Карл III решил рассказать подданным о своей борьбе с раком
Готовлю оливье как в ресторане: мини-версия в стопках
Эксперт рассказал, кому стоит держать накопления в долларах и евро
В Совфеде разоблачили план Зеленского по прекращению огня на время выборов
Началась встреча Путина с президентом Ирака
Стоимость полисов ОСАГО рекордно выросла в ряде регионов России
В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС
ЕР призвала россиян подключиться к формированию народной программы
В Дагестане двое человек погибли из-за опасного вируса
Европейцев предупредили о «золотых» энергоносителях
Слухи о болезни, «Аншлаг», маленькая пенсия: как живет Регина Дубовицкая
Назван возможный преемник главы МИД Украины
Меркель отказалась от фирменного жеста руками
14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека
Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО
Модель Артамонова снова решила поворошить белье Глушенкова
В ЕС признали обеспокоенность Бельгии по российским активам
На Украине обвинили Ермака в краже $50 млн у ООН
Лукашенко оценил последние действия Трампа
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.