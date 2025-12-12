Женщина родила ребенка в беспилотном такси

В Калифорнии женщина родила ребенка прямо на заднем сиденье беспилотного такси, передает Fox News. В этот момент она спешила в больницу. С новоиспеченной матерью и ее младенцем все в порядке.

Через камеры и аудиосистему беспилотного такси была зафиксирована необычная активность в салоне. Команда поддержки быстро связалась со службами экстренной помощи и попыталась установить контакт с пассажиркой.

Роды начались неожиданно быстро, и женщина родила еще до прибытия экстренных служб. После этого мать, новорожденный и транспортное средство благополучно добрались до больницы, опередив скорую помощь. После инцидента автомобиль был выведен из эксплуатации для тщательной уборки и диагностики всех систем. Представители компании отметили, что такие ситуации возникают редко, однако рождение ребенка в беспилотном такси уже не является единичным случаем.

Ранее в одном из московских спа-салонов у 32-летней сотрудницы начались преждевременные роды. Женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия во время подготовки к процедуре для клиента. Роды произошли стремительно, прямо в помещении салона. Мать и новорожденный с малым весом были экстренно госпитализированы в перинатальный центр.