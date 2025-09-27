В России могут убрать наценку на перевозку детей в такси Депутат Буцкая: в ГД работают над отменой наценки на перевозку детей в такси

Депутаты Государственной думы начали разработку законопроекта, который установит правила перевозки детей в такси, сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В настоящее время при заказе автомобиля с детским креслом или бустером стоимость поездки обычно увеличивается по сравнению со стандартным тарифом.

Мы сейчас разрабатываем законопроект, который в том числе будет касаться и детского тарифа. Не должно быть переплаты за то, что в машине такси едет ребенок, — сказала парламентарий.

Ранее член Совета Федерации Владимир Яковлев заявил, что такси в настоящее время не считается безопасным видом транспорта. По его мнению, это связано с тем, что в отрасли работает много мигрантов, которые плохо знают город, местность и дорожные условия.

Директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова до этого сообщила о вероятном повышении цен на такси в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие годы. Согласно ее прогнозам, к 2026–2027 году средняя стоимость поездки может вырасти на 20–35%. Причиной таких изменений станет новый закон о локализации такси, требующий от перевозчиков использовать автомобили российского производства.