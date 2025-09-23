Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:06

«Небезопасный вид транспорта»: сенатор оценил «вклад» мигрантов в такси

Сенатор Яковлев назвал такси небезопасным видом транспорта из-за мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день такси не является безопасным видом транспорта, в основном это связано с тем, что в отрасли работают мигранты, не знающие города и условия в них, заявил NEWS.ru член Совфеда и бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. На полях II Финансово-промышленного форума «Комплексный подход к организации финансирования сооружения крупных промышленных объектов» он ответил на вопрос о своем отношении к введенному запрету на работу в доставке и такси мигрантам по патентам в Санкт-Петербурге.

Я хотел бы сказать, что вообще такси — небезопасный вид транспорта, и принимают людей, которые не знают ни город, ни местности, ни условий. Мало того, мы не знаем, как они получили права <...>. Конечно, здесь нужно принимать решение на своем региональном уровне и не бояться, что кто-то будет обижаться, — указал сенатор.

Ранее в Санкт-Петербурге был введен временный запрет на работу иностранных граждан в сфере такси. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Ограничение будет действовать до конца 2025 года, после чего будет рассматриваться вопрос о его продлении.

