17 сентября 2025 в 14:31

Названы два города, в которых подорожает такси

Цены на такси в Москве и Петербурге вырастут на 35% к 2027 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие несколько лет ожидается повышение цен на такси в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила «Газете.Ru» Татьяна Акимова, директор компании «Автомаркетолог». По прогнозам, к 2026–2027 году средняя стоимость поездки увеличится на 20–35% по сравнению с текущими показателями.

Такие изменения произойдут из-за нового закона о локализации такси. Этот закон требует от перевозчиков использовать автомобили только российских производителей с высоким уровнем локализации.

На данный момент средняя цена поездки на такси в Москве составляет около 900–950 рублей за 10 километров. С учетом ожидаемого роста, средний чек может достигнуть 1100–1250 рублей, отметила Акимова.

Кроме того, увеличится и время ожидания автомобиля. В крупных городах время подачи такси может возрасти на 15–20%, особенно в часы пик, добавила эксперт.

Акимова также подчеркнула, что поездки на такси станут менее доступными для россиян. Наибольший дефицит водителей будет ощущаться в малых и средних городах, где работают в основном самозанятые таксисты.

Ранее таксист и блогер Егор Рябков сообщил, что готовящийся к принятию закон может привести к резкому росту стоимости поездок. По его мнению, цены на услуги перевозок могут увеличиться в четыре раза.

такси
Москва
Cанкт-Петербург
цены
