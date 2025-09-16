Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 14:29

Россиян предупредили о четырехкратном росте цен на такси

Блогер Рябков: закон о локализации такси спровоцирует четырехкратный рост цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Готовящийся к принятию закон о локализации автомобилей такси может спровоцировать резкий рост стоимости поездок, заявил таксист и блогер Егор Рябков в беседе с НСН. По его расчетам, цены на услуги перевозок могут увеличиться в четыре раза в связи с новыми требованиями.

Специалист пояснил, что большая часть современных автомобилей такси выходит из эксплуатации в течение пяти лет. К моменту полного вступления закона в силу водители могут столкнуться с острой нехваткой подходящего транспорта.

Новые машины типа корейских стоят очень дорого и не подходят под закон, российские машины тоже слишком дороги. Есть Haval, который подойдет, но только для серии «Комфорт». Но надо понимать, что это кроссовер — не самая популярная машина в такси, нужны седаны, — сказал Рябков.

Эксперт прогнозирует, что более 200 тысяч водителей могут лишиться работы из-за несоответствия их автомобилей новым стандартам. По его оценке, около 60% текущего парка такси не соответствует критериям локализации.

Совет Федерации одобрил данный законопроект в конце мая текущего года. Документ разрешает работу в такси только автомобилям с достаточным уровнем локализации или произведенным по специальным контрактам с весны 2022 года.

Ранее «Автостат» со ссылкой на председателя Общественного совета по развитию такси Ирину Зарипову сообщал, что цены на такси могут вырасти на 30% из-за закона о локализации автомобилей. По ее словам, таксопарки понесут большие расходы из-за замены автопарка, переоснащения станций техобслуживания и обучения персонала.

Россия
такси
автомобили
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.