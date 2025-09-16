Россиян предупредили о четырехкратном росте цен на такси

Готовящийся к принятию закон о локализации автомобилей такси может спровоцировать резкий рост стоимости поездок, заявил таксист и блогер Егор Рябков в беседе с НСН. По его расчетам, цены на услуги перевозок могут увеличиться в четыре раза в связи с новыми требованиями.

Специалист пояснил, что большая часть современных автомобилей такси выходит из эксплуатации в течение пяти лет. К моменту полного вступления закона в силу водители могут столкнуться с острой нехваткой подходящего транспорта.

Новые машины типа корейских стоят очень дорого и не подходят под закон, российские машины тоже слишком дороги. Есть Haval, который подойдет, но только для серии «Комфорт». Но надо понимать, что это кроссовер — не самая популярная машина в такси, нужны седаны, — сказал Рябков.

Эксперт прогнозирует, что более 200 тысяч водителей могут лишиться работы из-за несоответствия их автомобилей новым стандартам. По его оценке, около 60% текущего парка такси не соответствует критериям локализации.

Совет Федерации одобрил данный законопроект в конце мая текущего года. Документ разрешает работу в такси только автомобилям с достаточным уровнем локализации или произведенным по специальным контрактам с весны 2022 года.

Ранее «Автостат» со ссылкой на председателя Общественного совета по развитию такси Ирину Зарипову сообщал, что цены на такси могут вырасти на 30% из-за закона о локализации автомобилей. По ее словам, таксопарки понесут большие расходы из-за замены автопарка, переоснащения станций техобслуживания и обучения персонала.