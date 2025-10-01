НПЗ под Ярославлем сгорел после удара БПЛА? Как ВСУ атакуют РФ 1 октября

Огромный столб дыма поднялся над Ярославлем из-за пожара на НПЗ. Была ли атака дронов, сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 1 октября, где были жертвы, разрушения, удалось ли ликвидировать возгорание на НПЗ?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 1 октября

1 октября Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских БПЛА самолетного типа.

«Восемь БПЛА [перехвачены и уничтожены] над территорией Белгородской области, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Саратовской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области», — объявили в военном ведомстве.

Что произошло в Ярославле, была ли атака на НПЗ

Мощный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле. В соцсетях появилось большое количество фото и видео со столбом дыма над Ново-Ярославским НПЗ. Пользователи Сети предположили, что завод мог попасть под удар украинских БПЛА.

Губернатор региона Михаил Евраев подтвердил возгорание на НПЗ. Пожар носит «техногенный характер», подчеркнул он.

«Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер», — подчеркнул губернатор.

Позже в пресс-службе местного управления МЧС объявили, что возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 200 кв. м, пострадавших нет.

«Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было», — указали в МЧС.

Минобороны РФ ничего не сообщало об атаках БПЛА в Ярославской области и не комментировало информацию о пожаре.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где еще были атаки БПЛА в России 1 октября

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что под атакой БПЛА оказался север региона: дроны были уничтожены и перехвачены в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.

«Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелись кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали. Ночью также были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского районов. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме», — указал Слюсарь.

Утром 1 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгородской области.

«Белгородский район подвергся ракетному обстрелу ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате прилета боеприпаса в поселке Разумное загорелись два легковых автомобиля — пожарные расчеты занимаются ликвидацией огня», — объявил Гладков.

Кроме того, мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ в поселке Задорожный (Краснояружский район).

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате атаки украинского тяжелого дрона «Баба-яга» пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Валерий Леонтьев. В тяжелом состоянии он был доставлен в госпиталь.

Позже Сальдо сообщил, что Леонтьев скончался от полученных ранений.

«Валерий Павлович — человек, хорошо известный каждому в Новой Каховке и во всей области. Он долгое время возглавлял город, вел новокаховчан за собой во времена самых тяжелых испытаний. На боевом посту от подлого удара противника погиб настоящий патриот, горячо любивший Россию и Херсонщину. Один из первых сторонников „Единой России“ в области, который был нашим верным товарищем и соратником», — объявил губернатор.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

