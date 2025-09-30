Удар по энергетике под Волгоградом: как ВСУ атакуют Россию 30 сентября

ВСУ атаковали объекты энергетики на территории России. Что известно, сколько БПЛА запустили по регионам России в ночь на 30 сентября, где есть жертвы и пострадавшие?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 30 сентября

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 30 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский БПЛА самолетного типа.

«26 БПЛА [перехвачено и уничтожено] над территорией Воронежской области, 25 БПЛА — над территорией Белгородской области, 12 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над территорией Курской области и семь БПЛА — над территорией Волгоградской области», — сообщили в военном ведомстве.

Как ВСУ атаковали энергетику России

Губернатор Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки БПЛА в Волгоградской области.

«В результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет», — губернатор Андрей Бочаров.

Отмечается, что сухая трава загорелась в двух местах на границе Волгограда. Возгорания оперативно ликвидировали, сообщили местные власти. В городе был частично заглушен мобильный интернет, в аэропорту вводился план «Ковер».

«Опять от страха не спали. Очень громкие звуки были, тут не до сна», — заявили очевидцы местным СМИ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что происходит в Белгородской области, сколько сбили БПЛА

Всю ночь до восьми утра в Белгородской области действовала угроза по БПЛА. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков сбитых БПЛА горели частный дом и хозпостройка в селе Таврово и поселке Майский.

Зафиксирован один погибший: мужчина, который получил ранения при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Казинка, скончался в реанимации. Кроме того, в результате атаки в районе Шебекино получили легкие ранения трое мужчин. Еще один мирный житель пострадал, наступив на взрывное устройство в районе села Глотово.

Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник отметил, что жители Белгородской области очень часто страдают от атак ВСУ. Всего в России за неделю погибли от обстрелов 17 человек и пострадали 139 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Чаще всего гибнут люди в Белгородской, Курской, Херсонской областях и ДНР.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были атаки БПЛА на Россию 30 сентября

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО России отразила атаки беспилотников в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. В двух районах в результате падения обломков возникли пожары, пострадавших не было.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атака БПЛА была отбита без последствий. Губернатор Курской области Александр Хинштейн не комментировал информацию об атаках.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

