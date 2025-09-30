Пострадавший от дронов ВСУ житель Белгородской области умер в больнице Пострадавший при атаке украинских дронов житель Казинки умер в больнице

Мужчина, раненый во время атаки украинских дронов в Белгородской области, умер в больнице, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Налет у села Казинка был совершен 29 сентября, украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, тяжело ранив женщину и мужчину в салоне, их обоих госпитализировали.

В отделении реанимации Валуйской ЦРБ мужчина скончался. Врачи сделали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью, — написал Гладков.

Глава региона выразил соболезнования семье и близким умершего. Женщина, которая тоже пострадала во время атаки ВСУ, пока что находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Атаке украинских БПЛА также подверглась территория производственного предприятия в Шебекино. По нему нанесли удар два беспилотника. Пострадали трое сотрудников предприятия. С комбинированной минно-взрывной травмой в городскую больницу № 2 госпитализировали мужчину, с ним уехала на скорой женщина с травмами головы и руки. Женщину с проникающими ранениями глаза и грудной клетки увезли в областную клиническую больницу.