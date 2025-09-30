Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 11:35

Пострадавший от дронов ВСУ житель Белгородской области умер в больнице

Пострадавший при атаке украинских дронов житель Казинки умер в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, раненый во время атаки украинских дронов в Белгородской области, умер в больнице, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Налет у села Казинка был совершен 29 сентября, украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, тяжело ранив женщину и мужчину в салоне, их обоих госпитализировали.

В отделении реанимации Валуйской ЦРБ мужчина скончался. Врачи сделали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью, — написал Гладков.

Глава региона выразил соболезнования семье и близким умершего. Женщина, которая тоже пострадала во время атаки ВСУ, пока что находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Атаке украинских БПЛА также подверглась территория производственного предприятия в Шебекино. По нему нанесли удар два беспилотника. Пострадали трое сотрудников предприятия. С комбинированной минно-взрывной травмой в городскую больницу № 2 госпитализировали мужчину, с ним уехала на скорой женщина с травмами головы и руки. Женщину с проникающими ранениями глаза и грудной клетки увезли в областную клиническую больницу.

Вячеслав Гладков
Белгород
беспилотники
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.