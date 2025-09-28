Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 00:04

Атака ВСУ дронами оставила троих мирных жителей с тяжелыми ранениями

Гладков: три человека ранены в результате атаки дронов ВСУ на брянское Шебекино

Фото: Социальные сети

В результате атаки украинских БПЛА на территории производственного предприятия в Шебекино пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел при поражении объекта двумя вражескими дронами.

В городе Шебекино производственное предприятие подверглось атакам двух вражеских дронов. Ранены трое сотрудников, — сказано в сообщении.

Мужчина с комбинированной минно-взрывной травмой и осколочными поражениями головы, спины и плеча, вместе с женщиной, получившей осколочные ранения головы и руки, направлены в городскую больницу № 2, уточнил губернатор. Вторая женщина с проникающим ранением глазного яблока и осколочным ранением грудной клетки транспортируется в областную клиническую больницу.

Ранее Гладков обратился к жителям региона после тяжелой недели непрерывных атак ВСУ. Он пожелал им сил и веры в скорейшую победу, выразив надежду на скорое установление мира на всей территории области. Глава региона отметил, что это позволит гражданам сосредоточиться исключительно на мирном труде.

