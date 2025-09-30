МИД России сообщил о 17 жертвах атак ВСУ Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 17 мирных жителей, включая троих детей

За минувшую неделю от атак Вооруженных сил Украины погибли 17 российских мирных жителей, в том числе трое детей, сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, еще 139 человек получили ранения различной степени тяжести, передает РИА Новости.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 156 мирных жителей: ранены 139 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, погибли 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних, — поделился Мирошник.

Посол пояснил, что основное количество пострадавших или погибших связано с атаками беспилотников. Наибольшее их число зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Курской и Херсонской областях, а также в Краснодарском крае.

От атак дронов за прошедшие семь дней пострадали 106 мирных жителей, что составляет порядка 68% от общего числа пострадавших, — добавил дипломат.

Ранее в Минобороны России сообщали, что за минувшую ночь над российскими регионами ликвидировали и перехватили 81 украинский беспилотник. По данным ведомства, силы ПВО сбили по 26 БПЛА над территориями Воронежской и Белгородской областей, по 12 и 11 БПЛА — над территориями Ростовской и Курской областей соответственно. Еще семь беспилотников сбили над Волгоградской областью.