Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 07:37

МИД России сообщил о 17 жертвах атак ВСУ

Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 17 мирных жителей, включая троих детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшую неделю от атак Вооруженных сил Украины погибли 17 российских мирных жителей, в том числе трое детей, сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, еще 139 человек получили ранения различной степени тяжести, передает РИА Новости.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 156 мирных жителей: ранены 139 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, погибли 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних, — поделился Мирошник.

Посол пояснил, что основное количество пострадавших или погибших связано с атаками беспилотников. Наибольшее их число зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Курской и Херсонской областях, а также в Краснодарском крае.

От атак дронов за прошедшие семь дней пострадали 106 мирных жителей, что составляет порядка 68% от общего числа пострадавших, — добавил дипломат.

Ранее в Минобороны России сообщали, что за минувшую ночь над российскими регионами ликвидировали и перехватили 81 украинский беспилотник. По данным ведомства, силы ПВО сбили по 26 БПЛА над территориями Воронежской и Белгородской областей, по 12 и 11 БПЛА — над территориями Ростовской и Курской областей соответственно. Еще семь беспилотников сбили над Волгоградской областью.

Россия
МИД РФ
Родион Мирошник
атаки ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.