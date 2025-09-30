Белгородский губернатор объявил об отставке главы одного из районов Гладков объявил об отставке главы Прохоровского района Канищева

Глава Прохоровского района Сергей Канищев покидает пост, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, обязанности руководителя муниципалитета будет исполнять первый заместитель главы администрации Губкинского городского округа Антон Кулев.

Сергей Михайлович Канищев покидает пост главы Прохоровского района, — написал Гладков.

По данным сайта партии «Единая Россия», Канищев управлял районом больше 15 лет — с 2009 года. В августе 2024 года муниципальный совет вновь единогласно утвердил его кандидатуру на должность. Причины его ухода с поста главы района не указываются.

