Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 20:27

В Европе стали искать лазейки для обхода «топливных» санкций США

Politico: Болгария и Румыния захотели исключить из санкций США российские НПЗ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Болгарии и Румынии начали искать юридические лазейки и пути для сохранения операционной деятельности нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих российским компаниям, сообщает Politico. При этом они могут передать НПЗ под контроль властей.

Страны разрабатывают правовые механизмы для временного контроля над активами ЛУКОЙЛа, включая возможность полной национализации нефтеперерабатывающих заводов в Бургасе и Плоешти. Это позволит обеспечить продолжение поставок энергоресурсов после введения новых американских санкций 21 ноября.

Парламент Болгарии уже одобрил законопроект о назначении государственного управляющего крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием, стоимость которого составляет примерно $1,5 млрд (около 121 млрд рублей). Бухарест также может попросить исключить их из санкций, пока страна не найдет замену поставкам, сообщил высокопоставленный правительственный чиновник.

Ранее два крупных инцидента произошли на нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Европе. В Румынии взрыв прогремел на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти, а в Венгрии пожар охватил крупнейший завод MOL в Сазхаломбатте.

