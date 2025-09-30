В случае референдума жители Одессы и Николаева проголосовали бы за вхождение в состав России, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Как сложилась история этих городов, когда они смогут вернуться в Россию?

Когда Одесса и Николаев смогут вернуться в Россию

Сальдо в годовщину присоединения к России новых регионов заявил, что Одесса и Николаев в случае, если бы там были проведены референдумы о воссоединении с Россией, приняли бы решение войти в состав Российской Федерации.

«На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России, — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. Там, несмотря на всю пропаганду, несмотря на давление, сохраняется стремление к нормальной жизни — без мобилизационных облав, без диктатуры СБУ, без западных „кураторов“», — подчеркнул Сальдо.

Киевская власть, уверен он, способна удержать русские города «только на страхе и силе». Однако жители Одессы и Николаева смогут открыто ответить на вопрос о том, с кем они, только после освобождения от ВСУ. Сальдо заявил, что освобождение Херсона откроет путь на Николаев и Одессу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал Сальдо: в Одессе и Николаеве много людей, которые хотели бы связать свою судьбу с Россией.

«Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни», — отметил Песков.

Центральный район Одессы Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

История Одессы и Николаева, почему это русские города

Земля, на которой стоит Одесса, вошла в состав России во время русско-турецкой войны в 1789 году: армия фельдмаршала Суворова взяла и срыла до основания турецкую крепость Хаджибей. Через три года императрица Екатерина II повелела основать там город, получивший название в честь древнегреческого поселения.

Крохотный портовый поселок к началу XX века стал самым густонаселенным городом современной Украины (более 400 тыс. человек, в то время как население Киева составляло менее 250 тыс.). По данным первой всеобщей переписи населения, украинцы и украинский язык составляли в Одессе меньшинство (9%), в то время как 49% были русскими, а 31% евреями, и, соответственно, говорили на русском и идиш. Доля украинского населения превысила русских только после Великой Отечественной войны, во время которой город на 900 дней оказался в оккупации немецких и румынских войск.

В 1789 году был основан Николаев: считается, что князь Потемкин дал название городу в память о взятии его войсками крепости Очаков в день памяти святителя Николая Мирликийского. Город изначально создавался в качестве оплота русского морского флота: туда было переведено Черноморское адмиралтейство, созданы верфи и училище корабельной архитектуры. В ходе Крымской войны Николаев был главной тыловой базой Черноморского флота.

Как и в Одессе, в 1897 году в Николаеве на русском (великорусском) языке говорило в восемь раз больше населения (66%), чем на украинском (малорусском). Там была велика доля еврейского населения (почти 20%). К 2000-м годам на идиш в Николаеве говорить практически перестали, однако доля русского населения не изменилась и, по данным переписи 2001 года, достигала 60%. Только в 2018 году Киеву удалось лишить русский язык статуса «регионального» в Николаевской области. Однако и это не помогло украинизировать Николаев: даже в апреле–мае 2023 года, через год после начала СВО, американский «Международный республиканский институт» констатировал: 61% жителей Николаева дома предпочитают говорить на русском языке.

Как Одесса и Николаев выступали против Майдана

После государственного переворота на Украине в начале 2014 года Одесса стала одним из оплотов сопротивления Евромайдану. 23 февраля 2014 года, после назначения украинского националиста Александра Турчинова и. о. президента, были запрещены четыре русских телеканала и отменен региональный статус русского языка. В ответ начались протесты в русских городах юга и востока Украины — Одесса, Николаев, Харьков, Днепропетровск, Донецк и Луганск выступили против новых властей.

В Одессе противостояние закончилось массовым убийством сторонников России в Доме профсоюзов 2 мая: тогда в пожаре погибли 42 участника «Антимайдана».

Бурные протесты не прекращались в феврале–апреле 2014 года и в Николаеве. Местные жители даже выдвинули идею отделения от Украины и создания совместного федерального образования вместе с Одессой и Херсоном.

Когда Россия начнет возвращать Одессу и Николаев

Военный политолог Александр Перенджиев заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы России могут освободить города Херсон и Запорожье до конца 2026 года. Он предположил, что в этот период будут созданы буферные зоны, которые затронут территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

В 2027 году Россия сосредоточится на освобождении Одесской и Николаевской областей, считает Перенджиев. По его словам, у России просто «нет выбора».

«Почему нам все-таки нужна Одесса? На самом деле у нас выбора не будет. Дело в том, что Одесса не будет украинской. То есть либо она будет натовской, либо она будет русской. Чтобы она не стала натовской, ее надо сделать русской», — подытожил Перенджиев.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кубанский журналист Андрей Гусий указывает: Одесса и Николаев должны стать ключевыми элементами «санитарной зоны» на море для защиты берегов России.

«Когда был обстрел побережья Краснодарского края, стало ясно: санитарная зона должна проходить не только по сухопутной части. Ее необходимо создать так, чтобы исключить возможность пуска по воде. Одесса и Николаев — ключевые точки водной безопасности. И уже понятно, что оставлять их Киеву просто нельзя», — указал Гусий.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

