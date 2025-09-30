В случае проведения референдумов о воссоединении с Россией, жители Николаева и Одессы высказались бы положительно, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что на юге Украины всегда жили люди, которые по культуре, языку и истории чувствовали себя ее частью.

Сальдо подчеркнул, что несмотря на пропаганду и давление со стороны Киева, в этих городах сохраняется стремление к нормальной жизни без мобилизационных облав и западных «кураторов». Сейчас украинская власть держится только на страхе и силе, пояснил он.

Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее, — сказал Сальдо.

Однако проведение подобных референдумов в этих городах будет возможно только в случае их освобождения от гнета действующих властей, подчеркнул губернатор Херсонской области. «Понаехавшие» ярые сторонники Киева были бы изгнаны или уничтожены. В итогах референдума можно было бы не сомневаться, резюмировал Сальдо.

Ранее херсонский губернатор сообщал, что ВСУ пытались перебраться на левый берег Днепра и получили решительный отпор. По его данным, одна лодка была уничтожена вместе с десантом точным попаданием FPV-дрона, еще три подорваны на стоянках. В МО РФ данную информацию не комментировали.