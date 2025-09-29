ВСУ пытались высадиться на левом берегу Днепра и жестко поплатились Сальдо сообщил об отражении попытки переправы ВСУ на левый берег Днепра

ВСУ пытались перебраться на левый берег Днепра и получили решительный отпор, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. Одна лодка была уничтожена вместе с десантом точным попаданием FPV-дрона, еще три подорваны на стоянках. В МО РФ данную информацию не комментировали.

ВСУ пытались перебраться на левый берег Днепра и получили решительный отпор. Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона. Еще три подорваны на стоянках сбросами осколочно‑фугасных боеприпасов. Любая попытка вторжения будет жестко пресечена, — написал глава региона.

Ранее пресс-служба силовых структур заявила, что командование 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) направило военнослужащих 158-й бригады ВСУ на заведомо гиблое задание. Отмечается, что бойцов отправили без необходимого снабжения и поддержки.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что попытки ВСУ удержать Юнаковку в Сумской области оказались безрезультатными, несмотря на переброску лучших подразделений на этот участок фронта. Он отметил, что освобождение населенного пункта российскими войсками стало важнейшим достижением на данном направлении за прошедшую неделю.