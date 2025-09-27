Армия России разбила элиту ВСУ под Юнаковкой Марочко: элитные подразделения ВСУ не удержали Юнаковку под натиском армии РФ

Попытки ВСУ удержать населенный пункт Юнаковка в Сумской области не увенчались успехом, несмотря на переброску украинским командованием лучших подразделений на это направление, рассказал в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, освобождение Юнаковки российскими войсками стало наиболее значимым достижением на этом направлении за минувшую неделю.

Украинское командование направило сюда самые лучшие, элитные силы и в целом делало переброску на Сумское направление со всех участков для наращивания сил и средств, — указал эксперт.

Марочко отмечает, что российская армия не только нарушила планы ВСУ на успешную оборону, но и продвинулась вперед, освободив Юнаковку. Эксперт убежден, что на данном участке фронта есть предпосылки к позитивным результатам.

Как сообщалось ранее, фортификационные сооружения на данном направлении представляют собой сеть окопов, соединенных между собой бетонными точками и укрытиями. Изначально они были подготовлены для долговременного ведения боевых действий и сопротивления, но все чаще становятся заняты российскими военными.

В свою очередь капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что армия России своими успехами в Юнаковке Сумской области дала «пощечину» главнокомандующему армией Украины Александру Сырскому. Противник оставлял другие направления ради попыток сдерживания российской армии.