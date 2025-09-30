Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве Песков: в Одессе и Николаеве многие хотят быть с РФ, но не могут об этом сказать

Значительное число жителей Одессы и Николаева желают воссоединиться с Россией, однако открыто выражать эту позицию для них смертельно опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его комментарий прозвучал в ответ на соответствующее заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, передает РИА Новости.

Сальдо высказал уверенность, что эти города приняли бы решение о вхождении в состав Российской Федерации, если бы там были организованы референдумы. По его мнению, результаты народного волеизъявления оказались бы аналогичными итогам голосования в других освобожденных регионах.

Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто, конечно же, хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни, — сказал Песков.

До этого Сальдо заявлял, что жители подконтрольного Киеву города Херсона «не сломлены и ждут возвращения России». По словам политика, сейчас там действуют украинские репрессивные органы, городская застройка используется для размещения техники и военных Вооруженных сил Украины. Обстановку он оценивает как тяжелую.