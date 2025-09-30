Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 09:12

Сальдо рассказал, о чем мечтают жители занятого украинской армией Херсона

Сальдо: ВСУ не сломили дух жителей Херсона, и город ждет освобождения Россией

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители подконтрольного Киеву города Херсон «не сломлены и ждут возвращения России», заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. По словам политика, сейчас в городе действуют украинские репрессивные органы, городская застройка используется для размещения техники и военных Вооруженных сил Украины. Обстановку он оценивает как тяжелую.

Те, кто остался в Херсоне, ждут помощи, ждут возвращения, и мы получаем оттуда сигналы — жители не сломлены, утверждает Сальдо.

Херсонская область — один из новых российских регионов, она стала субъектом РФ по итогам всеобщего референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность, и на части территории продолжаются боевые действия. Сейчас под контролем российских военных находится 75% территорий области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.

Ранее Сальдо заявил, что если бы референдумы прошли в Одессе и Николаеве, то их жители тоже проголосовали бы за воссоединение с Россией. Со слов губернатора, сейчас в обоих городах сохраняется стремление к нормальной жизни без мобилизаций и западных «кураторов».

ВСУ
Украина
Херсон
Владимир Сальдо
