Разнесли в клочья цели в Запорожье и Львове: удары по Украине 5 октября

Разнесли в клочья цели в Запорожье и Львове: удары по Украине 5 октября

ВС РФ в ночь на 5 октября провели одну из самых масштабных комбинированных атак на энергетические и промышленные объекты на Украине. Сколько было запущено ракет и БПЛА, где были удары, какие объекты энергетики сегодня поражены?

Сколько ракет и «Гераней» атаковали цели на Украине 5 октября

В ночь на 5 октября ВС РФ нанесли крупномасштабный удар по стратегическим объектам на Украине. Telegram-канал «Южный фронт» со ссылкой на мониторинговые каналы указывает, что в атаке участвовало около 700 БПЛА типа «Герань-2», а также до 50 крылатых ракет Х-101 и баллистических ракет «Калибр» и по крайней мере два гиперзвуковых «Кинжала».

Больше всего ударов зафиксировано в районе Львова, Запорожья, Одессы. Также удары наносились в Харьковской области, по району Сум и в Сумской области, в Чернигове, Нежине, Житомире, Коломые, Стрые и Дрогобыче.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие цели поражены в Запорожье 5 октября, блэкаут, пожары

Запорожская ОВА сообщила о мощных ударах в ночь на 5 октября. ВС РФ применяли БПЛА и авиабомбы с модулями планирования и коррекции.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что более 73 тысяч абонентов остались без электричества после ударов, из них 67 тысяч в городе Запорожье. Кроме того, в городе перебои с подачей воды.

Telegram-канал «Хроники Гераней» указывает, что пожар в Запорожье возник в районе проходной и котельной завода «Мотор Сич».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Львову 5 октября

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил удар БПЛА и крылатыми ракетами ВСУ. Город находился под атакой около четырех часов подряд, часть города осталась без света, остановлен общественный транспорт.

«Во Львове горит промышленный парк Sparrow. По предварительным данным, информации о пострадавших нет», — заверил мэр Садовой.

Блогеры и военные каналы указывают: в технопарке Sparrow располагался логистический узел для хранения и перевалки грузов военного назначения из Европы. Кроме того, там работали машиностроительные и металлообрабатывающие производства в интересах ВСУ.

Кроме того, сообщается об ударе «Калибра» в районе Дрогобыча. Предположительно, целью была Дрогобычская ТЭЦ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели поразили на Украине 5 октября

В Одессе удар был нанесен по Пересыпскому району. Telegram-канал «Что слышно, Одесса?» указывает на подземные хранилища топлива в районе улиц Хуторской и Кирпичной, которые поразили российские БПЛА. Также сообщается об ударе по объекту энергетики.

Кроме того, на западе Украины под удар попали цели в Ивано-Франковской области. Предположительно, целью стала Бурштынская ТЭС, удар по ней нанесли около 5 утра. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук заявила, что в результате атаки никто не пострадал.

«Герани» также нанесли удар по объекту инфраструктуры в Чернигове, начался масштабный пожар.

«Есть попадание в одно из предприятий. На месте прилета пожар. Кроме того, есть попадание по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города аварийное отключение света», — сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

При этом, по данным «Черниговоблэнерго», в городе действуют постоянные графики отключения, света нет по девять часов в сутки.

Кроме того, под удар попало одно из предприятий в Нежине, подтвердили местные власти.

В Винницкой области удар был нанесен по Ладыжинской ТЭС. В местной ОВА подтвердили попадание по «промышленному объекту».

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец подтвердил удар по линии электропередачи в Черкасском районе и блэкаут. При этом пострадавших нет, отмечают украинские власти.

«Итого, предварительно, попали под удар Змиевская ТЭС в Харьковской области и какая-то цель в Чернигове, Бурштынская ТЭС, ТЭЦ-2 во Львове, вероятно, ТЭЦ в Дрогобыче и какая-то цель в Коломые (ракеты и „Герани“). Еще Канев Черкасской области — после ударов „Гераней“ частично пропал свет», — подводят итог «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

«Злейший враг» ВСУ и бегство командиров: новости СВО к утру 5 октября

Украина не переживет зиму? Прогноз погоды, когда будут экстремальные морозы

The Hill: Путин побеждает в третьей мировой войне. Чего боятся в США?