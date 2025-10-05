Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 09:44

Огонь охватил индустриальный парк Sparrow во Львове

Фото: Социальные сети

Пламя охватило индустриальный парк Sparrow во Львове на Западе Украины, написал в Telegram-канале мэр города Андрей Садовой. По его словам, предварительной информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Во Львове горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно, информации о пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее во Львове после взрывов остановился общественный транспорт. Мэр города призывал жителей оставаться в укрытиях. Взрывы также раздались в городе Бурштын Ивано-Франковской области, Чернигове и Хмельницкой области Украины.

До этого мощные хлопки зафиксировали на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории города Запорожье. Инцидент произошел на фоне действия сирены воздушной тревоги.

В Белгородской области подросток из села Гора-Подол был госпитализирован с осколочными ранениями после ночной атаки беспилотника. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, 16-летний юноша чуть не лишился ног в результате сброса взрывных устройств.

Украина
Львов
Львовская область
пожары
возгорания
