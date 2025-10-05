Одновременные взрывы в разных городах Украины нарушили ночную тишину Взрывы прогремели одновременно во Львове и Чернигове

На территории Львова и Чернигова произошла одновременная серия мощных взрывов, передает «Страна.ua». Воздушные силы ВСУ распространили предупреждение о возможных ударах и рекомендовали гражданам не покидать укрытия.

Взрывы раздаются во Львове. Также ПВО работает в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, кроме того звуки взрывов слышны и в Чернигове, — сказано в сообщении.

Ранее украинские власти сообщили, что в результате удара беспилотников ВС РФ по критической инфраструктуре 1 октября был обесточен город Славутич Киевской области. Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче немедленно отразилось на соседней Черниговской области: военная администрация объявила о блэкауте в части населенных пунктов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный корреспондент Александр Коц в свою очередь заявил, что удар ВС РФ по подстанции в украинском Славутиче является зеркальным ответом на атаки украинских войск, в том числе регулярные обстрелы Запорожской АЭС. По его словам, это предельно ясный сигнал для властей в Киеве. Минобороны России эту информацию не комментировало.