Удар по подстанции в Славутиче назвали «последним предупреждением» Киеву Военкор Коц: удар по подстанции в Славутиче стал ответом на атаки ВСУ на ЗАЭС

Российские военные нанесли удар по подстанции в украинском Славутиче в качестве зеркального ответа на действия украинских войск, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, данное действие стало ответом на регулярные обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Как отметил военкор, это решение следует рассматривать в контексте недавнего заявления российского президента Владимира Путина на «Валдае». Глава государства предупредил, что страна оставляет за собой право симметрично реагировать на атаки украинских формирований по критически важным объектам.

По словам Коца, удар по объекту энергетической инфраструктуры служит предельно ясным сигналом для властей в Киеве. Он подчеркнул, что подобные действия оставляют крайне мало пространства для двусмысленного толкования. В своей публикации военкор охарактеризовал произошедшее как «последнее предупреждение».

Ранее украинские власти сообщили, что в результате удара беспилотников ВС РФ по критической инфраструктуре 1 октября был обесточен город Славутич Киевской области. Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче немедленно отразилось на соседней Черниговской области: военная администрация объявила о блэкауте в части населенных пунктов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.